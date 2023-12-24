24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси на 25 декабря. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Облачно в ночные часы, а днем с прояснениями ожидается завтра. На большей части территории страны прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега, переходящего в дождь. Ночью и утром местами гололед и сильный снег, на отдельных участках дорог гололедица.
Ветер южный с переходом на западный умеренный до порывистого. Местами, а днем по юго-западной половине страны на большей части ожидается усиление западного ветра порывами до 15−20 м/с.
Температура воздуха ночью составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Днем будет плюс 2−8 градусов, по Брестской области — до 10 градусов тепла.
Прогноз погоды на неделю в разных городах Беларуси смотрите здесь.