Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси на 25 декабря

Облачно в ночные часы, а днем с прояснениями ожидается завтра. На большей части территории страны прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега, переходящего в дождь. Ночью и утром местами гололед и сильный снег, на отдельных участках дорог гололедица.