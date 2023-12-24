Крупнейший в России крытый аквакурорт и термально-оздоровительный комплекс появятся в ТиНАО

В поселении Сосенском ТиНАО инвестор построит аквакурорт и термально-оздоровительный комплекс. Их концепция и архитектурно-градостроительное решение уже утверждены, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Аквакурорт площадью 125,5 тысячи квадратных метров станет самым большим крытым объектом развлечений на воде в России. Здесь разместят несколько крытых бассейнов и один круглогодичный открытый с аттракционами. Кроме того, планируется обустроить искусственную гору высотой 2,5 метра с маршрутами движения против течения воды для каньонинга», — рассказал Андрей Бочкарев.
По его словам, здесь также появится четырехзвездочная гостиница на 250 номеров.
Территорию вокруг аквакурорта превратят в большой парк, через который можно будет пройти от станции метро. Здесь появится променад, а также пешеходные и велосипедные дорожки. Этот комплекс войдет в состав событийно-развлекательного кластера, который формируется около станции метро «Прокшино».
Спортивный кластер займет участок площадью 122,5 гектара. Здесь появится 13 объектов спортивного, развлекательного, культурного и образовательного назначения. Их общая площадь — более 500 тысяч квадратных метров.
Термально-оздоровительный комплекс построят в составе жилого комплекса.
«В основе его архитектурного образа лежат водные мотивы. Они проявляются и в изогнутой форме самого здания, и в оформлении входной группы, которая будет напоминать набегающую волну. В двухэтажном строении общей площадью около четырех тысяч квадратных метров планируется разместить флоатинг-бассейн площадью 180 квадратных метров», — отметил Андрей Бочкарев.
Возле входа появится уличная терраса-кафе с навесом — перголой, огибающей весь первый этаж здания. Во всю высоту сделают панорамное остекление, фасады выполнят в цветовой гамме, имитирующей дерево.
На первом этаже комплекса разместится флоатинг-бассейн, на втором — тренажерный зал, оздоровительный центр, залы для групповых занятий и термальная спа-зона. Общая площадь открытых и закрытых бассейнов на его территории составит 700 квадратных метров.
Футбольные поля, ледовые арены и бассейны: с инвесторами заключили 10 договоров на строительство спортивных объектов.