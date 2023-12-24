Крупнейший в России крытый аквакурорт и термально-оздоровительный комплекс появятся в ТиНАО

Территорию вокруг аквакурорта превратят в большой парк, через который можно будет пройти от станции метро. Здесь появится променад, а также пешеходные и велосипедные дорожки. Этот комплекс войдет в состав событийно-развлекательного кластера, который формируется около станции метро «Прокшино».