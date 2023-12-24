Воронежцев предупредили о непогоде на трассе М-4 «Дон»

В ближайшие сутки на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области ожидается мокрый снег. При этом температура воздуха составит около 0 градусов. Автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах, избегать резких маневров, а также рекомендовали соблюдать дистанцию и скоростной режим. Предостережение опубликовал «Автодор» в воскресенье, 24 декабря.