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Воронежцев предупредили о непогоде на трассе М-4 «Дон»

Объявлен желтый уровень погодной опасности.
Сейчас в Ричмонде: +2° 2 м/с 87% 767 мм рт. ст. +6°

В ближайшие сутки на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области ожидается мокрый снег. При этом температура воздуха составит около 0 градусов. Автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах, избегать резких маневров, а также рекомендовали соблюдать дистанцию и скоростной режим. Предостережение опубликовал «Автодор» в воскресенье, 24 декабря.

В Воронежской области установили желтый уровень погодной опасности, сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа. В результате снегопада возможно налипание мокрого снега на провода и конструкции. Предупреждение будет актуально с 15:00 воскресенья, 24 декабря, до 15:00 понедельника.