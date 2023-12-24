Снег, туман и ветер: прогноз погоды в Казахстане на 25 декабря

В северных регионах — метель и усиление ветра. Лишь на крайнем востоке и юго-восток страны ожидается погода без осадков.
Температурный фон в республике не претерпит значительных изменений.
Штормовые предупреждения
В Астане временами ожидается туман. На дорогах гололедица.
На юге, в центре Абайской области ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-западный на юге, в центре области 15−20, порывы 23 м/с.
На юге, севере, в центре Актюбинской области ожидается туман, гололед. Ночью на севере области низовая метель. Ветер юго-западный, западный, ночью на севере, в центре области, днем на юге области порывы 15−20 м/с.
На севере, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман.
На севере, востоке, юге Атырауской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, западный днем на севере, востоке области 15−20 м/с.
На большей части Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, на западе, юге, востоке области порывы 15−20 м/с.
На западе, севере Карагандинской области ожидается гололед, на севере области ожидается туман. Ветер юго-восточный ночью на западе, в центре области ожидаются порывы 18 м/с.
На севере, юге, востоке Костанайской области ожидаются гололед, туман. Днем на западе области метель. Ветер юго-западный на западе, юге, востоке области 15−20 м/с.
На западе, в центре Кызылординской области ожидается туман. Ветер южный днем на севере области 15−20 м/с.
Ночью и утром на севере, востоке Мангистауской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на западе, юге, востоке области 15−20 м/с.
На западе, севере, юге Павлодарской области ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица.
Ночью на западе, севере Северо-Казахстанской области, днем на востоке области ожидается гололед. На севере, востоке области ожидается туман. На большей части области на дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-восточный, ночью на юге, западе области порывы 15−20 м/с.
На севере, западе, горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается ветер южный, юго-западный 15−20 м/с.
На севере, востоке Улытауской области ожидается гололед, на севере области ожидается туман. Ветер юго-восточный, на востоке области порывы 15−20 м/с.
Погода в мегаполисах
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8−13, днем порывы 15- 20 м/с. Температура воздуха ночью 4−6, днем 15−17 градусов тепла.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура воздуха ночью 0−2, днем 7−9 градусов тепла.
В Астане переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман. Ветер южный, юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 0−2 градуса мороза, днем 0−2 градуса тепла.