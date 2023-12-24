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Умер основатель издательства Terra Fantastica и ученик Стругацкого Ютанов

На 65-м году жизни в Санкт-Петербурге скончался основатель издательства Terra Fantastica, ученик Бориса Стругацкого Николай Ютанов. О смерти писателя-фантаста на его личной странице во «ВКонтакте» сообщил его друг Александр Кривцов.
Николай Ютанов
Источник: РИА "Новости"

Николай Ютанов организовывал Конгресс фантастов России. Он также был главным редактором журнала «Если», который выходил с 1991 по 2012 год. Написал книги «Оборотень» (1990) и «Путь обмана» (1989). Перевел более десятка книг.

В издательстве Terra Fantastica, которое основал Николай Ютанов, печатались произведения братьев Стругацких, Сергея Лукьяненко, Джона Толкина, Роджера Желязны и других известных писателей-фантастов.

Свои соболезнования выразил исследователь фантастической литературы Андрей Ермолаев. Он подчеркнул, что у Николая Ютанова была болезнь сердца.

Татьяна Титаева, Санкт-Петербург

литература