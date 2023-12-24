Умер основатель издательства Terra Fantastica и ученик Стругацкого Ютанов

Николай Ютанов организовывал Конгресс фантастов России. Он также был главным редактором журнала «Если», который выходил с 1991 по 2012 год. Написал книги «Оборотень» (1990) и «Путь обмана» (1989). Перевел более десятка книг.
В издательстве Terra Fantastica, которое основал Николай Ютанов, печатались произведения братьев Стругацких, Сергея Лукьяненко, Джона Толкина, Роджера Желязны и других известных писателей-фантастов.
Свои соболезнования выразил исследователь фантастической литературы Андрей Ермолаев. Он подчеркнул, что у Николая Ютанова была болезнь сердца.
Татьяна Титаева, Санкт-Петербург