Назван победитель телевизионного конкурса «Синяя птица»

«Этот проект — замечательная история, и поэтому он так долго живет! Для меня большая радость, что в этот юбилейный сезон я получил возможность поздравить и вручить гранты учителям — это самое главное. Потрясающе то, что на “Синюю птицу” слетаются участники из маленьких городов, и о них узнает большая страна. Педагоги, учителя, вы делаете величайшее дело!», — сказал Михалков.