Что можно и нельзя делать в Спиридонов день 25 декабря, который называют Солнцеворот

Если утром 25 декабря установилась пасмурная погода, то весна окажется ранней. Солнце указывает на то, что погода на Новый год, 31 декабря будет ясной. Интересно, что погода на протяжении 12 дней после 25 декабря говорит, какой она будет все 12 месяцев года. Солнечный день предупреждает про сильные морозы.