Что можно и нельзя делать в Спиридонов день 25 декабря, который называют Солнцеворот

Православная церковь 25 декабря вспоминает святого Спиридона Тримифунтского. В народе принято отмечать Спиридонов день, или Спиридон Солнцеворот. Считалось, что с 25 декабря начинает увеличиваться день, а Солнце поворачивается в сторону лета.
Народные приметы на 25 декабря
Если утром 25 декабря установилась пасмурная погода, то весна окажется ранней. Солнце указывает на то, что погода на Новый год, 31 декабря будет ясной. Интересно, что погода на протяжении 12 дней после 25 декабря говорит, какой она будет все 12 месяцев года. Солнечный день предупреждает про сильные морозы.
Что нельзя делать 25 декабря
Запрещено работать, а также заниматься бытовыми делами. Как правило, 25 декабря нельзя ходить на охоту. Согласно приметам, медведи переворачивались в берлоге с одного бока на другой, и сон их становился более чутким. Не следует планировать дальние поездки. Это может грозить неприятностями. Не стоит ссориться и ругаться с близкими людьми.
Что можно делать 25 декабря
Согласно приметам, 25 декабря ставили на окна свечи, так как это даст возможность солнцу остаться в доме. Кроме того, хозяйки выпекали круглый хлеб с выдавленным сверху крестом. Его можно было есть лишь членам семьи. Также небольшие куски пирога давали домашним животным, а крошки высыпали птицам.