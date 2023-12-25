Неустойчивая с частыми снегопадами. Синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 25 по 31 декабря

В столице Приангарья днем в понедельник, 25 декабря, столбики уличных термометров покажут −6…-8 градусов, будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5−10 м/с. Также ожидаются осадки — небольшой снег. Об этом КП-Иркутск рассказали в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Узнали у синоптиков, надолго ли в регион пришло потепление и какой будет погода в Иркутске на неделю с 25 по 31 декабря.