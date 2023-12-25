Неустойчивая с частыми снегопадами. Синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 25 по 31 декабря

В столице Приангарья днем в понедельник, 25 декабря, столбики уличных термометров покажут −6…-8 градусов, будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5−10 м/с. Также ожидаются осадки — небольшой снег. Об этом КП-Иркутск рассказали в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Узнали у синоптиков, надолго ли в регион пришло потепление и какой будет погода в Иркутске на неделю с 25 по 31 декабря.
Погода в Иркутске на неделю с 25 по 31 декабря
Обширный холодный антициклон, из-за которого регион попал под власть морозов, сместился на восток, и в Иркутской области установились теплые, по зимним меркам, температуры. Продержатся они не меньше недели точно. Однако, у такой погоды есть свои сюрпризы.
— Теплые воздушные массы принесут неустойчивую, с частыми снегопадами, погоду, — рассказали в Иркутском Гидрометцентре.
И погода в Иркутске на неделю с 25 по 31 декабря это подтверждает. Прогноз сообщает нам, шесть дней из семи на неделе будет идти снег. Так, в понедельник выпадет до 0.4 миллиметров осадков. Их вероятность, по данным Гидрометцентра России, 92%.
— Днем прогнозируем облачную погоду и до −8 градусов, — говорят метеорологи.
В ночь на 27 число в Иркутске облачно, без осадков и до −11. Днем в среду временами будет пробрасывать снег, выпадет до 0.4 миллиметров. И снова на термометрах комфортные показатели в −6 градусов.
— Ночью в четверг ожидается облачная погода, временами снег и −9 градусов, — отмечают синоптики Гидрометцентра России. — Днем 28 декабря в Иркутске −6, облачная с прояснениями погода и небольшой кратковременный снег.
В ночь с четверга на пятницу осадков не ожидается, столбики термометров опустятся до −12 градусов, а днем поднимутся до −5. Днем 29 декабря специалисты снова обещают небольшой кратковременный снег.
Погода в Иркутске на неделю с 25 по 31 декабря: прогноз на выходные
Оба выходных дня принесут иркутянам праздничное настроение. Еще бы, ведь это будут последние двое суток уходящего 2023 года. В воздухе и без того уже витает праздничное настроение, настроение, которое позволяет верить в сказку. И погода этому поспособствует — температура воздуха окажется комфортная для прогулок, а в свежем зимнем воздухе станут витать снежинки.
В ночь на субботу в Иркутске −11 и без осадков, а вот днем 30 декабря выпадет до 0.5 миллиметров, зато градусники покажут всего −5 градусов. Пасмурное небо и небольшой снег, по данным портала Гисметео, случатся в городе воскресенье, термометры на улицах днем покажут −9 градусов.
Такой будет погода в Иркутске на неделю с 25 по 31 декабря.