В Хабаровске 25 декабря погода будет безветренной и относительно теплой

В городе и крае в целом без существенных осадков. Как сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС», в краевой столице ночью −25 −27, днем −15 −17, ветер юго-западный, 3−10 м/с. На юге края столбик термометра ночью колеблется от −24 до −27, днем −12 −14, ветер южных направлений, 2−9 м/с.
В центральных районах ночная температура в пределах −20 −35, дневная −10 −28, ветер различных направлений, 1−10 м/с. На севере региона ночью −22 −35, днем −15 −25, ветер преимущественно западных направлений, 2−11 м/с. Местами в Тугуро-Чумиканском районе порывы до 15−20 м/с.