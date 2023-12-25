В Хабаровске 25 декабря погода будет безветренной и относительно теплой

В городе и крае в целом без существенных осадков. Как сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС», в краевой столице ночью −25 −27, днем −15 −17, ветер юго-западный, 3−10 м/с. На юге края столбик термометра ночью колеблется от −24 до −27, днем −12 −14, ветер южных направлений, 2−9 м/с.