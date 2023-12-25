Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 25 декабря

На минувших выходных в поселке Мылки Комсомольска-на-Амуре произошел сильный пожар. Загорелся двухэтажный дом, в котором жила многодетная семья. В центре пожара оказался 11-летний мальчик, который пытался спасти из огня младшего брата. Мальчики играли в гараже, когда случилось происшествие.
В селе Новокуровка дети ушли на вынужденные каникулы. Причиной стала очень низкая температура в сельской школе: столбики термометров опустились в учебном заведении ниже нуля. Нормам температура соответствовала только два дня в месяц. Детей распустили еще 13 декабря.
В Еврейской автономной области решили не расселять дом, в котором 22 декабря произошел взрыв газа. Это случилось в селе Аур на Вокзальной улице. Хозяйка тогда была дома и пострадала не сильно, а вот квартира ее превратилась в руины.