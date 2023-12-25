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Правила выплаты популярного пособия на детей изменились в России: новости понедельника

ВЛАДИВОСТОК, 25 декабря, ФедералПресс. Правительство России приняло изменения, касающиеся выплат по уходу за ребенком до полутора лет. Закон подписал президент России Владимир Путин.
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Источник: AP 2023

В телеграм-канале «Объясняем.рф» говорится, что изменения коснутся условий для получения пособий — они будут расширены. Согласно новому закону, получать выплату смогут родители даже при выходе на работу до достижения ребенком указанного возраста.

Напомним, что ранее пособие получали только те, кто находился в отпуске по уходу за ребенком или работал неполный.

Также получать новые выплаты смогут матери, которых уволили во время беременности или декретного отпуска из-за ликвидации компании.

Ранее «ФедералПресс» писал, что детям запретят пользоваться телефонами во время уроков. Закон подписан президентом России.

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