Правила выплаты популярного пособия на детей изменились в России: новости понедельника

В телеграм-канале «Объясняем.рф» говорится, что изменения коснутся условий для получения пособий — они будут расширены. Согласно новому закону, получать выплату смогут родители даже при выходе на работу до достижения ребенком указанного возраста.
Напомним, что ранее пособие получали только те, кто находился в отпуске по уходу за ребенком или работал неполный.
Также получать новые выплаты смогут матери, которых уволили во время беременности или декретного отпуска из-за ликвидации компании.
Ранее «ФедералПресс» писал, что детям запретят пользоваться телефонами во время уроков. Закон подписан президентом России.