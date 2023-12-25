Погодный рекорд 70-летней давности был побит в Хабаровске

Если в европейской части России бушевали рекордные оттепели, то Дальнему Востоку повезло меньше. Настоящая зима пришла в Хабаровск с экстремальными морозами. Под раздачу «колкого минуса» попал и Хабаровск. Трое суток температура в городе держалась на впечатляющих отметках, а 22 декабря был зафиксировано исторический рекордный минимум 70-летней давности (-34,7, 1952 год). Однако хабаровчанам эти три дня дались не особо легко, из-за транспортных проблем, коммунальных аварий, и просто нетипично сильного холода. В окрестностях краевой столицы фиксировали до −40 градусов. К выходным температура вернулась к более привычным отметкам.