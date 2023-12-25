В Красноярске на рабочей неделе похолодает до −13 градусов

После теплых выходных в Красноярске установилась погода примерно на одном уровне. Будет без резких перепадов.
В понедельник температура составит −6 градусов днем, будет облачно, без осадков. Ветер будет слабый. Ночью прогнозируется −11 градусов.
Во вторник температура воздуха опустится до −7 градусов днем, а также −12 градусов ночью. Будет облачно, без осадков. Ветер будет слабый.
В среду температура воздуха днем будет держаться на отметке −1 градус, а ночью она опустится до −13. Будет облачно, ожидается снег.
В четверг синоптики обещают до −7 градусов днем, а также −6 градусов ночью. Будет облачно, без осадков.
В пятницу столбик термометра опустится до −3 градусов днем. Будет облачно, без осадков. Ночью температура составит −3 градуса.
В субботу ожидается −2 градуса днем. В воскресенье же будет −7.