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В Красноярске на рабочей неделе похолодает до −13 градусов

Прогноз составили городские синоптики Google.
Сейчас в Ричмонде: +4° 0 м/с 87% 766 мм рт. ст. +7°
Зима
Источник: РИА "Новости"

После теплых выходных в Красноярске установилась погода примерно на одном уровне. Будет без резких перепадов.

В понедельник температура составит −6 градусов днем, будет облачно, без осадков. Ветер будет слабый. Ночью прогнозируется −11 градусов.

Во вторник температура воздуха опустится до −7 градусов днем, а также −12 градусов ночью. Будет облачно, без осадков. Ветер будет слабый.

В среду температура воздуха днем будет держаться на отметке −1 градус, а ночью она опустится до −13. Будет облачно, ожидается снег.

В четверг синоптики обещают до −7 градусов днем, а также −6 градусов ночью. Будет облачно, без осадков.

В пятницу столбик термометра опустится до −3 градусов днем. Будет облачно, без осадков. Ночью температура составит −3 градуса.

В субботу ожидается −2 градуса днем. В воскресенье же будет −7.