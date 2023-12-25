В Башкирию пришли снегопады

Сегодня, 25 декабря, Башгидромет прогнозирует мокрый снег, переходящий в снег. В отдельных районах ожидается метель. На дорогах будут снежные заносы, накат и гололедица. Температура воздуха ночью −2,-7°, днем +1,-4°.