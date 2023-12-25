В Башкирию пришли снегопады

В ближайшие три дня в Башкирии синоптики прогнозируют неблагоприятные погодные условия. В регионе продолжатся снегопады, гололедица и сильный порывистый ветер.
Сегодня, 25 декабря, Башгидромет прогнозирует мокрый снег, переходящий в снег. В отдельных районах ожидается метель. На дорогах будут снежные заносы, накат и гололедица. Температура воздуха ночью −2,-7°, днем +1,-4°.
Во вторник, 26 декабря, небольшой снег продолжится. Температура воздуха ночью будет −3,-8°, днем −4,+1°. Такая же температура ожидается и в среду, 27 декабря.