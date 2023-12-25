С 1 января в России подорожают сигареты

В целом продажи табачной продукции в России растут. Если в январе в среднем на душу населения продавали 70 сигарет, то в августе этот показатель составил 90 сигарет. Доля курильщиков последние пять лет остаётся неизменной и составляет около 33%. При этом число периодических курильщиков сократилось с 20 до 13%.