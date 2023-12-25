С 1 января в России подорожают сигареты

Об этом агентству «Прайм» заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.
Она отметила, что минимальная розничная цена за пачку может вырасти со 112 до 117 рублей. Эксперт указала, что повышение составит около 3%, что выше ожидаемого.
В целом продажи табачной продукции в России растут. Если в январе в среднем на душу населения продавали 70 сигарет, то в августе этот показатель составил 90 сигарет. Доля курильщиков последние пять лет остаётся неизменной и составляет около 33%. При этом число периодических курильщиков сократилось с 20 до 13%.