Как украсили Алматы к Новому году за полмиллиарда тенге

Недалеко от главной елки города можно заметить и уже знакомый автомобиль, который «привозит» подарки, украшенную елку и, конечно, новогоднюю атмосферу. Увешанное гирляндами авто и в прошлом году было любимым объектом для фотосессий алматинцев. Но «припарковали» его тогда на улице Панфилова.