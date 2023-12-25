Игорь Кобзев и Руслан Болотов встретились с жителями домов на Култукской

«Мы договорились, что представители администрации будут регулярно выезжать на место, чтобы обсуждать вопросы, возникающие у жильцов близлежащих домов. Услышал, что жители понимают, что эти работы необходимы для города. Проект — ­крупнейший по строительству сетей за последние полвека, и он стал возможным за счет решения Президента России Владимира Путина. Для реализации мы взяли инфраструктурные бюджетные средства. Новая инженерная коммуникация направлена на улучшение экологии и гарантирует надежность инженерного каркаса областного центра», — отметил губернатор региона Игорь Кобзев.