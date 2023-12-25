Игорь Кобзев и Руслан Болотов встретились с жителями домов на Култукской

Иркутск, НИА-Байкал — На площадке, где ведется строительство самотечного канализационного трубопровода от территории ИВВАИУ до коллектора по улице Баррикад (на пересечении с улицей Детская), состоялась встреча губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и мэра Иркутска Руслана Болотова с жителями.
Также присутствовали представители МУП «Водоканал», подрядной организации, прокуратуры Иркутска.
Строительно-монтажные работы на объекте начались в октябре 2023 года. Беспокойство жителей домов на улице Култукская, 99/19, 99/20 вызывает вибрация при проведении работ, отсутствие подъезда к домам для экстренных служб.
«Договорились с жителями провести обследование внутри квартир, осуществлять постоянный мониторинг воздействия на дома. Чтобы обеспечить беспрепятственный подъезд к домам экстренных служб, перекрытие проезжей части для производства работ подрядная организация будет выполнять поэтапно. Глава комитета по управлению округом на постоянной связи с людьми», — подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов.
«Мы договорились, что представители администрации будут регулярно выезжать на место, чтобы обсуждать вопросы, возникающие у жильцов близлежащих домов. Услышал, что жители понимают, что эти работы необходимы для города. Проект — крупнейший по строительству сетей за последние полвека, и он стал возможным за счет решения Президента России Владимира Путина. Для реализации мы взяли инфраструктурные бюджетные средства. Новая инженерная коммуникация направлена на улучшение экологии и гарантирует надежность инженерного каркаса областного центра», — отметил губернатор региона Игорь Кобзев.
Напомним, строительство самотечного коллектора на Култукской ведется в рамках инфраструктурных проектов. Учитывая гидрогеологические изыскания и наличие обводненных грунтов, здесь устанавливают шпунтовое ограждение вибрационным способом. Проект получил положительное заключение госэкспертизы. Между МУП «Водоканал» и ФБУ «РосСтройКонтроль» заключен контракт на проведение строительного контроля объекта.
Проведение работ имеет больше значение для города в части обеспечения стабильной и безаварийной работы существующих сетей канализации, отмечает пресс-служба мэрии.