Продукты, которых не должно быть на новогоднем столе, назвала врач из Алматы

По словам врача, Новый год невозможно представить без обильного застолья, за праздничным столом можно найти блюда всех видов — от жирных и жареных до постных и вареных.
«Во время застолья лучше не переедать и исключить тяжело усваиваемые продукты. Также необходимо учесть особенности здоровья и исключить продукты, запрещенные врачом. К примеру, человеку, страдающему гипертонией, соленые и жирные блюда, салаты с майонезом запрещены», — посоветовала Назгүл Пернебек.
Как отметила эксперт, пациентам, страдающим гастритом, рекомендуется в ограниченном количестве употреблять жирные, жареные, острые блюда, а также исключить фастфуд, жирное мясо и рыбу, копчености, консервы, соленья, крепкий алкоголь, супы с обжаркой, майонез и соусы на его основе.
Врач рекомендует употреблять овощи, богатые клетчаткой.