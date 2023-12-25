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Продукты, которых не должно быть на новогоднем столе, назвала врач из Алматы

Отказаться в новогодние праздники от жареных, жирных и острых блюд рекомендует читателям NUR.KZ врач-терапевт ГП № 21 города Алматы Назгүл Пернебек.

По словам врача, Новый год невозможно представить без обильного застолья, за праздничным столом можно найти блюда всех видов — от жирных и жареных до постных и вареных.

«Во время застолья лучше не переедать и исключить тяжело усваиваемые продукты. Также необходимо учесть особенности здоровья и исключить продукты, запрещенные врачом. К примеру, человеку, страдающему гипертонией, соленые и жирные блюда, салаты с майонезом запрещены», — посоветовала Назгүл Пернебек.

Как отметила эксперт, пациентам, страдающим гастритом, рекомендуется в ограниченном количестве употреблять жирные, жареные, острые блюда, а также исключить фастфуд, жирное мясо и рыбу, копчености, консервы, соленья, крепкий алкоголь, супы с обжаркой, майонез и соусы на его основе.

Врач рекомендует употреблять овощи, богатые клетчаткой.

здоровье