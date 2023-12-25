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В Свердловской области во вторник пройдет сильный снегопад

Во вторник на востоке Свердловской области пройдет сильный снегопад, на территории региона может выпасть до 11−15 мм осадков, сообщает telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».
Сейчас в Ричмонде: +4° 0 м/с 87% 766 мм рт. ст. +7°

Последняя неделя 2023 года начнется с потепления: в восточной части региона возможна оттепель, однако на западе прогнозируются осадки до 3−6 мм за сутки. В Екатеринбурге днем ожидается −1°..-3°, облачно с прояснениями, небольшой снег, ветер южный, юго-восточный 3−8 м/с, днем порывы до 11 м/с.

Во вторник Екатеринбург окажется на западной границе зоны наиболее существенного снегопада, при этом данные по осадкам в городе разнятся от 1−2 мм до 8−10 мм. Ночью и днем температура не будет опускаться ниже −4°.

Начиная со среды, температура воздуха начнет плавно снижаться и к выходным может опуститься ниже климатической нормы. Так, 27 декабря в Екатеринбурге ночью ожидается −6°, днем −5°. В четверг прогнозируются те же показатели — ночью −6°, днем −5°. В пятницу ночная температура опустится до −11°, днем до −9°. В субботу, 30 декабря показатели составят −13° ночью и −11° днем.

Как отмечает канал, сценарий погоды на Новый год все еще однозначно не определен: все будет зависеть от траектории прохождения очередного циклона в четверг-пятницу через Южный Урал в сторону севера Западной Сибири и скорости распространения холода в тылу этого циклона.