В Свердловской области во вторник пройдет сильный снегопад

Последняя неделя 2023 года начнется с потепления: в восточной части региона возможна оттепель, однако на западе прогнозируются осадки до 3−6 мм за сутки. В Екатеринбурге днем ожидается −1°..-3°, облачно с прояснениями, небольшой снег, ветер южный, юго-восточный 3−8 м/с, днем порывы до 11 м/с.



Во вторник Екатеринбург окажется на западной границе зоны наиболее существенного снегопада, при этом данные по осадкам в городе разнятся от 1−2 мм до 8−10 мм. Ночью и днем температура не будет опускаться ниже −4°.



Начиная со среды, температура воздуха начнет плавно снижаться и к выходным может опуститься ниже климатической нормы. Так, 27 декабря в Екатеринбурге ночью ожидается −6°, днем −5°. В четверг прогнозируются те же показатели — ночью −6°, днем −5°. В пятницу ночная температура опустится до −11°, днем до −9°. В субботу, 30 декабря показатели составят −13° ночью и −11° днем.



Как отмечает канал, сценарий погоды на Новый год все еще однозначно не определен: все будет зависеть от траектории прохождения очередного циклона в четверг-пятницу через Южный Урал в сторону севера Западной Сибири и скорости распространения холода в тылу этого циклона.