Семьям с детьми, пожилым москвичам и людям с инвалидностью: какие социальные выплаты проиндексировали в столице

В 2024 году в Москве увеличат социальные выплаты для пожилых людей, многодетных семей, горожан с инвалидностью и других категорий граждан. Такое решение принял Сергей Собянин.
Речь идет о ежемесячных и единовременных выплатах москвичам. Величина городского социального стандарта, который влияет на размер региональной социальной доплаты и ежемесячной компенсационной выплаты столичным пенсионерам, с 1 января 2024 года составит 24 500 рублей.
Индексация выплат льготникам
В 2024 году проиндексируют социальные выплаты льготным категориям граждан, в том числе ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда, труженикам тыла, семьям с детьми, инвалидам и детям-сиротам.
Поддержка людей с инвалидностью
Семьям, воспитывающим ребенка с инвалидностью, ежемесячно начисляют доплату к пенсии до городского социального стандарта. В 2024 году он составит 24 500 рублей.
Кроме того, таким семьям предоставляют 50-процентную скидку на оплату жилья и коммунальных услуг, бесплатный проезд в городском транспорте по социальной карте обоим родителям, ежегодную компенсационную выплату на покупку школьной формы. Все льготы назначают вне зависимости от материального положения. Если в семье не один ребенок с инвалидностью, выплату устанавливают на каждого из них.
Выплаты семьям с детьми
С 1 января 2024 года увеличатся городские социальные выплаты для семей с детьми. Единовременная компенсация на возмещение расходов в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка вырастет до 7293 рублей, второго и последующих детей — до 19 223 рублей, при рождении или усыновлении одновременно трех и более детей — до 66 279 рублей. Ежегодные выплаты семьям, воспитывающим от 10 детей и больше, на День знаний и Международный день семьи составят 39 767 рублей и 26 513 рублей соответственно.
В следующем году город продолжит поддерживать нуждающиеся семьи. При среднедушевом доходе ниже прожиточного минимума родители, воспитывающие детей до трех лет, от трех до семи лет и от восьми до 18 лет, могут обратиться за ежемесячным пособием в размере 50, 75 и 100 процентов от прожиточного минимума ребенка. В 2024 году размер пособия составит 9793 рубля, 14 690 рублей и 19 586 рублей соответственно. Сумма зависит от дохода семьи.
Единовременная выплата молодым нуждающимся семьям при рождении первого ребенка составит 113 310 рублей. Если родился второй ребенок, семья получит 158 634 рубля, третий и последующие дети — 226 620 рублей.
Поддержка приемных семей
В январе вырастут пособия на содержание детей, переданных на воспитание под опеку (попечительство) в приемную семью, в семью патронатного воспитателя и усыновителям. Ежемесячные выплаты составят от 21 873 рублей до 36 454 рублей в зависимости от возраста и состояния здоровья ребенка, а также от количества детей, взятых на воспитание.
Вознаграждение приемным родителям и патронатным воспитателям вырастет с 19 965 рублей до 20 964 рублей. За воспитание ребенка с инвалидностью — с 33 941 рубля до 35 639 рублей. Сумму выплачивают одному из приемных родителей (патронатных воспитателей), если в семье воспитываются один-два ребенка. Если их трое и больше, вознаграждение получают оба родителя за каждого ребенка.
Тем, кто усыновляет ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей, выплачивают единовременную компенсацию. Ее размер составит:
— на первого усыновленного ребенка — пять прожиточных минимумов (113 310 рублей);
— на второго усыновленного ребенка — семь прожиточных минимумов (158 634 рубля);
— на третьего и последующих усыновленных детей — 10 прожиточных минимумов (226 620 рублей).