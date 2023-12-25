Семьям с детьми, пожилым москвичам и людям с инвалидностью: какие социальные выплаты проиндексировали в столице

С 1 января 2024 года увеличатся городские социальные выплаты для семей с детьми. Единовременная компенсация на возмещение расходов в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка вырастет до 7293 рублей, второго и последующих детей — до 19 223 рублей, при рождении или усыновлении одновременно трех и более детей — до 66 279 рублей. Ежегодные выплаты семьям, воспитывающим от 10 детей и больше, на День знаний и Международный день семьи составят 39 767 рублей и 26 513 рублей соответственно.