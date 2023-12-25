Известный журналист умер в Челябинске

«Александр Васильевич был настоящей легендой южноуральской журналистики, пользовался непререкаемым авторитетом в профессиональном сообществе. Настоящий профессионал и талантливый организатор, он внес огромный вклад в развитие южноуральской журналистики, был большим патриотом своей страны, человеком неравнодушным, бесконечно преданным своему делу», — сказал Текслер.
Александр Драгунов более 40 лет работал в средствах массовой информации. Свою карьеру он начал в газете «Саткинский рабочий», где запомнился читателям яркими, интересными материалами. Затем Драгунов возглавлял ведущие издания Челябинской области — «Комсомолец», «Вечерний Челябинск», «Южноуральскую панораму». Также он был заведующим кафедры периодической печати на факультете журналистики ЮУрГУ.
Редакция ЕАН выражает соболезнования родным и близким Александра Драгунова.