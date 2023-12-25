В режим повышенной готовности переведут предприятия Хабаровского края

Жители Хабаровского края готовятся к Новому году: покупают подарки, наряжают елки и украшают квартиры. Готовятся и службы с ведомствами, но по-другому: проверяют технику и силы, чтобы каникулы прошли без перебоев.

В правительстве Хабаровского края прошло заседание президиума, на котором глава региона Михаил Дегтярев поручил всех обеспечить готовность коммунальщиков и транспорта к штатному прохождению праздника. Он отметил, что очень важно, чтобы все предприятия работали без перебоев.

Важным вопросом на повестке стала работа предприятий топливно-энергетического комплекса и его итоги за этот год. За 2023 год общий объем выработки может достигнуть 10,5 миллиона киловатт-час, что больше показателей прошлого года на 8,3%, сообщила зампред правительства по инфраструктуре Ирина Горбачева. Ожидается и увеличение производства тепла — 11 миллионов гигакалорий, а выпуска обогащенного угля — до 6,6 миллиона тонн, что больше прошлогодних данных на 8,2%. За год на программы модернизации и реконструкции направили больше 68 миллиардов рублей.