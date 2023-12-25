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В режим повышенной готовности переведут предприятия Хабаровского края

Михаил Дегтярев нацелил все службы и ведомства к работе.
Источник: Комсомольская правда

Жители Хабаровского края готовятся к Новому году: покупают подарки, наряжают елки и украшают квартиры. Готовятся и службы с ведомствами, но по-другому: проверяют технику и силы, чтобы каникулы прошли без перебоев.

В правительстве Хабаровского края прошло заседание президиума, на котором глава региона Михаил Дегтярев поручил всех обеспечить готовность коммунальщиков и транспорта к штатному прохождению праздника. Он отметил, что очень важно, чтобы все предприятия работали без перебоев.

Важным вопросом на повестке стала работа предприятий топливно-энергетического комплекса и его итоги за этот год. За 2023 год общий объем выработки может достигнуть 10,5 миллиона киловатт-час, что больше показателей прошлого года на 8,3%, сообщила зампред правительства по инфраструктуре Ирина Горбачева. Ожидается и увеличение производства тепла — 11 миллионов гигакалорий, а выпуска обогащенного угля — до 6,6 миллиона тонн, что больше прошлогодних данных на 8,2%. За год на программы модернизации и реконструкции направили больше 68 миллиардов рублей.

— Энергетический комплекс работает устойчиво. Министр энергетики Владимир Михалев снабдил меня статистикой. Так вот, в День энергетика, 22 декабря, уровень потребления в крае составил 1756 мегаватт. Этот уровень нагрузок существенно выше, чем максимумы советского периода. То есть сегодня мы больше потребляем и экономика на порядок более развита, — прокомментировал Михаил Дегтярев.

Губернатор отметил, что предприятия готовы к праздникам и попросил держать предусмотренные мероприятия на особом контроле.

В первую неделю нового года работать будут больше тысячи объектов образования, культуры и социальной сферы. В планах — больше 3,5 тысячи мероприятий, в которых примут участие около 250 тысяч человек. На объектах круглыми сутками будет дежурить персонал, им проведут инструктаж, также пройдет ревизия противопожарных средств и исправности электроприборов.

Силы и средства подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных служб будут приведены в режим повышенной готовности.