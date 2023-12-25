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В Новосибирске рассказали о перекрытии улиц на Новый год

В Новосибирске по случаю проведения новогодних мероприятий будет закрыт проезд по нескольким улицам.

Об этом сообщили в администрации города.

В частности две центральные улицы города будут задействованы для проведения карнавального шествия и шоу новогодних игрушек. Для этого с 6 утра 2 января до 22 часов 4 января перекроют парковку у дома № 25 на Красном проспекте.

А 3 января на время проведения Парада елочных игрушек с 10 часов утра будет закрыт проезд на участке от дома № 15 до дома № 25 на Красном проспекте.

Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске по случаю Нового года перекрыли до 1 февраля улицу Ленина.