В Новосибирске рассказали о перекрытии улиц на Новый год

Об этом сообщили в администрации города.
В частности две центральные улицы города будут задействованы для проведения карнавального шествия и шоу новогодних игрушек. Для этого с 6 утра 2 января до 22 часов 4 января перекроют парковку у дома № 25 на Красном проспекте.
А 3 января на время проведения Парада елочных игрушек с 10 часов утра будет закрыт проезд на участке от дома № 15 до дома № 25 на Красном проспекте.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске по случаю Нового года перекрыли до 1 февраля улицу Ленина.