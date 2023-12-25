Ростовчанин Евгений Ханафим погиб в СВО

О гибели бойца сообщила его супруга Лидия в соцсетях.
Мужчины не стало в конце ноября. Евгения похоронили как героя на Северном кладбище на Алее Славы. Детали его смерти не рассекречиваются.
У жителя Ростова осталась жена и маленькая дочка.
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О гибели бойца сообщила его супруга Лидия в соцсетях.
Мужчины не стало в конце ноября. Евгения похоронили как героя на Северном кладбище на Алее Славы. Детали его смерти не рассекречиваются.
У жителя Ростова осталась жена и маленькая дочка.