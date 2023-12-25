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Ростовчанин Евгений Ханафим погиб в СВО

Ростовчанин Евгений Ханафим погиб в зоне проведения специальной военной операции на территории Украины.
Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

О гибели бойца сообщила его супруга Лидия в соцсетях.

Мужчины не стало в конце ноября. Евгения похоронили как героя на Северном кладбище на Алее Славы. Детали его смерти не рассекречиваются.

У жителя Ростова осталась жена и маленькая дочка.