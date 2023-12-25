Власти Челябинска назвали дату торжественного открытия ледового городка

Напомним, тематикой оформления Ледового городка в этом году стала «Малахитовая шкатулка» по сказам Павла Бажова. Территорию городка украсят скульптуры по мотивам сказов уральского писателя: старатели (золотоискатели, добытчики), каменный цветок, Ермаковы лебеди, Великий Полоз (колдун, хранитель золотых залежей), Золотой Волос (одна из дочерей Великого Полоза) и другие великолепные сооружения из льда.
На сказочной сцене состоится программа «Как Дед Мороз Дракона встречал». Гостей праздника ждет Карнавал Драконов, самым юным посетителям будут раздавать маски символа года. В Доме Деда Мороза можно будет отправить письмо своим близким в любую точку России. Кроме того, здесь пройдет мастер-класс по изготовлению новогодней гирлянды.