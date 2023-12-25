Власти Челябинска назвали дату торжественного открытия ледового городка

На сказочной сцене состоится программа «Как Дед Мороз Дракона встречал». Гостей праздника ждет Карнавал Драконов, самым юным посетителям будут раздавать маски символа года. В Доме Деда Мороза можно будет отправить письмо своим близким в любую точку России. Кроме того, здесь пройдет мастер-класс по изготовлению новогодней гирлянды.