Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Власти Челябинска назвали дату торжественного открытия ледового городка

В среду, 27 декабря, на площади Революции состоится торжественное открытие Ледового городка — гостей будут ждать традиционная новогодняя елка, концертная программа, Дед Мороз и Снегурочка и другие сказочные персонажи, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на мэрию.

Напомним, тематикой оформления Ледового городка в этом году стала «Малахитовая шкатулка» по сказам Павла Бажова. Территорию городка украсят скульптуры по мотивам сказов уральского писателя: старатели (золотоискатели, добытчики), каменный цветок, Ермаковы лебеди, Великий Полоз (колдун, хранитель золотых залежей), Золотой Волос (одна из дочерей Великого Полоза) и другие великолепные сооружения из льда.

На сказочной сцене состоится программа «Как Дед Мороз Дракона встречал». Гостей праздника ждет Карнавал Драконов, самым юным посетителям будут раздавать маски символа года. В Доме Деда Мороза можно будет отправить письмо своим близким в любую точку России. Кроме того, здесь пройдет мастер-класс по изготовлению новогодней гирлянды.