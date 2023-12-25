Действительно ли человеку зимой нужно больше сна, рассказали врачи

Этот материал — часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram). Дженнифер Мартин, клинический психолог и представитель Американской академии медицины сна, заявила, что внутренняя биологическая потребность человека во сне довольно постоянна и не меняется в зависимости от сезона.