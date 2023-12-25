Вечером 25 декабря погода на Южном Урале сильно испортится, объявлено штормовое

Водителям по возможности стоит на время снегопада воздержаться от поездок. Если все же придется сесть за руль, то нужно быть предельно внимательными в зонах нерегулируемых пешеходных переходов, на мостах, соблюдать дистанцию, безопасный скоростной режим.