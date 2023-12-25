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Вечером 25 декабря погода на Южном Урале сильно испортится, объявлено штормовое

Через регион пройдет южный циклон: ожидаются снегопады, метели.
Сейчас в Ричмонде: +3° 2 м/с 93% 766 мм рт. ст. +7°

Во второй половине понедельника погода на Южном Урале сильно испортится, объявлено штормовое предупреждение, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Вечером 25 декабря, ночью и днем 26 декабря с прохождением южного циклона в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильный снег, сильные гололедные явления (отложение мокрого снега на провода, гололед, на дорогах гололедица), местами — сильные метели, снежные заносы, усиление ветра до 25 метров в секунду», — говорят синоптики.

Водителям по возможности стоит на время снегопада воздержаться от поездок. Если все же придется сесть за руль, то нужно быть предельно внимательными в зонах нерегулируемых пешеходных переходов, на мостах, соблюдать дистанцию, безопасный скоростной режим.

Температура воздуха ночью и днем во вторник минус 3−8 градусов.