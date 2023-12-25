Вечером 25 декабря погода на Южном Урале сильно испортится, объявлено штормовое

Во второй половине понедельника погода на Южном Урале сильно испортится, объявлено штормовое предупреждение, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Вечером 25 декабря, ночью и днем 26 декабря с прохождением южного циклона в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильный снег, сильные гололедные явления (отложение мокрого снега на провода, гололед, на дорогах гололедица), местами — сильные метели, снежные заносы, усиление ветра до 25 метров в секунду», — говорят синоптики.
Водителям по возможности стоит на время снегопада воздержаться от поездок. Если все же придется сесть за руль, то нужно быть предельно внимательными в зонах нерегулируемых пешеходных переходов, на мостах, соблюдать дистанцию, безопасный скоростной режим.
Температура воздуха ночью и днем во вторник минус 3−8 градусов.