В Челябинске на открытии ледового городка устроят карнавал драконов

В Челябинске в 18:00 27 декабря состоится открытие ледового городка на площади Революции. В честь начала новогодних гуляний устроят концертную программу.
В 18:00 начнется музыкальное представление «Как Дед Мороз Дракона встречал». На площади состоится карнавал драконов, а детям подарят маски дракона — символа нового года по восточному календарю.
В 18:30 стартует театрализованное представление «Как на Южном Урале волшебство добывали», в 19:30 начнется концертная программа с элементами игры «Драгоценности малахитовой шкатулки».
С 18:00 до 21:00 челябинцы смогут поучаствовать в мастер-классах по изготовлению новогодних гирлянд.
— На территории городка развлекать юных гостей будут снеговики, который устроят «Бажовские игрища» — русские народные игры, — рассказали в челябинском управлении культуры.
Напомним темой праздничного городка в этом году стала «Малахитовая шкатулка». Площадь украсят ледяные изображения героев бажовских сказов.