Жителям Ростовской области спишут пеню при оплате долга за капремонт. Об этом сообщает пресс-служба НКО «Фонд капитального ремонта».
Организация проводит соответствующую акцию. Никаких заявлений писать не нужно, пеню спишут автоматически.
«Если уплата долга произведена после 10 декабря, то нулевая пеня отразится в квитанции января. А если погасить долг в январе, то информацию о списании пени можно будет узнать из квитанции за февраль 2024 года», — сообщили в Фонде капремонта.
Акция действует до 31 января включительно. Она распространяется как на физлиц, так и на юрлиц.
А ранее мы писали, что в 2024 году в Ростовской области вырастут тарифы на оплату услуг ЖКХ.