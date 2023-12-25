Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Жителям Ростовской области спишут пеню при оплате долга за капремонт

Фонд капремонта проводит акцию.
газ
Источник: РИА "Новости"

Жителям Ростовской области спишут пеню при оплате долга за капремонт. Об этом сообщает пресс-служба НКО «Фонд капитального ремонта».

Организация проводит соответствующую акцию. Никаких заявлений писать не нужно, пеню спишут автоматически.

«Если уплата долга произведена после 10 декабря, то нулевая пеня отразится в квитанции января. А если погасить долг в январе, то информацию о списании пени можно будет узнать из квитанции за февраль 2024 года», — сообщили в Фонде капремонта.

Акция действует до 31 января включительно. Она распространяется как на физлиц, так и на юрлиц.

А ранее мы писали, что в 2024 году в Ростовской области вырастут тарифы на оплату услуг ЖКХ.

ЖКХ