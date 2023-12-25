«Дешевле и безопаснее такси»: красноярский депутат предложил запустить в городе ночные автобусы

Депутат горсовета Красноярска Иван Петров предложил организовать в краевой столице ночные автобусные маршруты.
В своем телеграм-канале депутат рассказал, что ему поступают многочисленные обращения от красноярцев с такой просьбой.
По словам депутата, городской транспорт дешевле и безопаснее единственной альтернативы в это время суток — такси. Он позволит многим горожанам в ночное время добираться до работы и с работы, а также до ж/д вокзала, до автовокзала, с которого можно уехать в аэропорт и до места жительства.
«Ночной общественный транспорт уже давно является неотъемлемой частью транспортной системы современного и комфортного мегаполиса. Городской сервис в виде ночных автобусных маршрутов должен рассматриваться и гарантироваться администрацией города как базовое право красноярцев на свободу перемещения», — заявил Иван Петров.