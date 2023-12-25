В Ростове вырастет тариф на эвакуацию авто

Ранее в 2023 году тариф на эвакуацию авто рассчитали до 2029 года и он в 2024 году должен был составить 3653 рубля, но ведомство решило пересмотреть цены. Теперь в 2025 году автомобилистам придется заплатить 3706 рублей за эвакуацию, а в 2028 — уже 4168 рублей.