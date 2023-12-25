В Ростове вырастет тариф на эвакуацию авто

Об этом сообщается в документации Региональной службы по тарифам.
В Ростове с 1 января 2024 года за эвакуацию припаркованного в неположенном месте автомобиля нужно будет заплатить 3648 рублей, что на 245 рублей больше, чем ранее. В 2023 году стоимость эвакуации равнялась 3403 рублям.
Час пребывания машины на штрафстоянке в следующем году обойдется автовладельцу от 11,98 до 72 рублей в зависимости от вида автомобиля.
Ранее в 2023 году тариф на эвакуацию авто рассчитали до 2029 года и он в 2024 году должен был составить 3653 рубля, но ведомство решило пересмотреть цены. Теперь в 2025 году автомобилистам придется заплатить 3706 рублей за эвакуацию, а в 2028 — уже 4168 рублей.