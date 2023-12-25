Асфандияр, Златослава и Евангелина. Названы редкие имена казанских детей

(Город Казань KZN.RU, 25 декабря). На прошлой неделе, с 18 по 24 декабря, в Казани родились 219 мальчиков и 194 девочки. Максимальный вес новорожденного составил 4 950 грамм, минимальный — 1 050.
Чаще всего казанцы давали своим детям имена Давид, Раян, Ринат, Марк, Амир, Сафия, Мирослава, София, Эмилия, Асель, Варвара.
Редкими стали имена Асфандияр, Томас, Тигран, Фарид, Альфат, Алихан, Клим, Айбулат, Эльмар, Златослава, Язиля, Реналия, Гюльнар, Даная, Агнес, Таймия, Евангелина.
Также на прошедшей неделе в Казани брак зарегистрировали 246 пар.