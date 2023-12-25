Дорожные службы Казани перешли на усиленный режим работы

(Город Казань KZN.RU, 25 декабря). В связи со снегопадом дорожные службы Казани перешли на усиленный круглосуточный режим работы с вечера 24 декабря. За ночь с улиц города вывезли почти 2,5 тысячи тонн снега, а за сутки на дорогах использовали 1,5 тысячи тонн противогололедных материалов. Об этом сообщили в Комитете внешнего благоустройства Исполкома Казани.