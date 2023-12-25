Дорожные службы Казани перешли на усиленный режим работы

(Город Казань KZN.RU, 25 декабря). В связи со снегопадом дорожные службы Казани перешли на усиленный круглосуточный режим работы с вечера 24 декабря. За ночь с улиц города вывезли почти 2,5 тысячи тонн снега, а за сутки на дорогах использовали 1,5 тысячи тонн противогололедных материалов. Об этом сообщили в Комитете внешнего благоустройства Исполкома Казани.
Оперативно начались работы по разметанию снежных масс с последующей обработкой дорог противогололедными материалами. На крупных дорожных магистралях работы выполнялись по три раза, хотя в штатном режиме при нормативном выпадении осадков (до 6−7 мм) в ночную смену они осуществляются однократно.
С 21:00 24 декабря до 7:00 25 декабря было использовано 403 тонны реагента и 736 тонн песко-соляной смеси. На дорогах города в ночную смену работали 263 единицы техники, из них 92 КДМ и 76 тракторных щеток. Для вывоза снега привлечено максимальное число погрузочной техники.
Ожидается, что осадки продолжатся до ночи 25 декабря, поэтому дорожные службы продолжат работу в усиленном режиме. Сегодня днем в очистке улично-дорожной сети будет задействовано 415 единиц техники и 657 рабочих. Их основная задача — обеспечить движение транспорта, выполнить максимально работу по разметанию проезжей части, обработку противогололедными материалами, очистке тротуаров и остановочных площадок. Для обеспечения непрерывной работы дорожных служб для водителей специализированной техники организован подвоз питания.