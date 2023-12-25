Мероприятия осеннего призыва завершились в Ростовской области

Ребята проходят службу во всех видах и родах вооруженных сил. Более 50% из них направлены в воинские части, дислоцированные на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
25 дончан пополнили ряды Президентского полка комендатуры Московского Кремля, семь — научные роты. Также в ходе осенней призывной кампании в ВС РФ направлены более 300 человек с уже имеющейся военно-учетной специальностью, воинские части пополнили более 130 юношей-казаков из Ростовской области.
Мероприятия осеннего призыва не связаны с проведением специальной военной операции, военнослужащие, пополнившие ряды ВС РФ, не будут проходить службу на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
Осенний призыв начался 1 октября.