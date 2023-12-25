Машину эвакуировали вместе с рысью: пойманный в подвале дома Иркутска хищник «захватил» авто поймавших его ловцов

Известно, что рысь молодая. В питомнике предполагают, что ее мать могла погибнуть. От голода и из-за длительных морозов кошка вышла к людям. Сейчас решается ее дальнейшая судьба. После осмотра и обращения в службу по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области, хищника могут выпустят на волю, либо будут содержать, пока он полностью не окрепнет.