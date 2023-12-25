Машину эвакуировали вместе с рысью: пойманный в подвале дома Иркутска хищник «захватил» авто поймавших его ловцов

24 декабря в Ленинском районе Иркутска жители одного из многоквартирных домов увидели во дворе большую кошку. Сначала сибиряки решили, что это породистое домашнее животное, вроде мейн-куна, но приглядевшись, в милой кошечке узнали хищную рысь.
Очевидцы позвонили в питомник К-9 с просьбой поймать дикое животное. Специалисты оперативно приехали на место вместе с ловушкой. Они рассказали, какие трудности возникли при поимке животного, а также поделились кадрами.
Рысь спряталась в подвале, поэтому ловушку установили около лаза. Она вышла и попалась. Зверя повезли в питомник, но по пути случилось непредвиденная ситуация.
— Истощенное животное выбралось из клетки, которая предназначалась для собак, и начала бегать по салону автомобиля. Пришлось ловцам вызвать эвакуатор и доставить хищную кошку вместе с машиной на эвакуаторе, — говорят в питомнике К-9.
Известно, что рысь молодая. В питомнике предполагают, что ее мать могла погибнуть. От голода и из-за длительных морозов кошка вышла к людям. Сейчас решается ее дальнейшая судьба. После осмотра и обращения в службу по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области, хищника могут выпустят на волю, либо будут содержать, пока он полностью не окрепнет.