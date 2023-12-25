В Красноярском крае опубликовали график выплаты пенсий на 2024 год

График выплаты пенсий опубликовали в Красноярском крае. Данными поделились в региональном отделении социального фонда. Рассказываем, когда будет приходить пенсия в Красноярском крае 2024.
Как будут выплачивать пенсию в Красноярском крае-2024
Тут ничего не меняется. Сейчас есть два способа получить деньги. Первый — почтовые отделения. Второй — кредитные организации.
Почта — это два способа получения. Почтальон может прийти к вам лично, а можно и самому добраться до кассы.
Выплаты пенсии на счет в кредитном учреждении в Красноярском крае 2024
Получить деньги с помощью почты можно с третьего по двадцать пятое число каждого месяца. По кредитным организациям сроки другие. Даты выплаты приводим ниже:
— Январь, первая очередь — 15.01.24, вторая очередь — 22.01.24;
— Февраль, первая очередь — 15.02.24, вторая очередь — 21.02.24;
— Март, первая очередь — 15.03.24, вторая очередь — 21.03.24;
— Апрель, первая очередь — 15.04.24, вторая очередь — 22.04.24;
— Май, первая очередь — 15.05.24, вторая очередь — 21.05.24;
— Июнь, первая очередь — 14.06.24, вторая очередь — 21.06.24;
— Июль, первая очередь — 15.07.24, вторая очередь — 22.07.24;
— Август, первая очередь — 15.08.24, вторая очередь — 21.08.24;
— Сентябрь, первая очередь — 16.09.24, вторая очередь — 23.09.24;
— Октябрь, первая очередь — 15.10.24, вторая очередь — 21.10.24;
— Ноябрь, первая очередь — 15.1.24, вторая очередь — 21.11.24;
— Декабрь, первая очередь — 15.12.24, вторая очередь — 23.12.24.