В российском регионе ввели штрафы за склонение женщин к абортам

По данным комитета по социальной защите, в Псковской области зафиксирован спад рождаемости, также ежегодно сокращается число семей, в которых появляется первенец.

Совершение данного правонарушения, независимо от того, был ли сделан аборт или нет, влечет наложение административного штрафа для должностных лиц в размере от 10 до 20 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 до 50 тыс. рублей.