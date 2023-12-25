Аксенов рассказал, когда откроют аэропорт Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек — РИА Новости. Аэропорт Симферополя из соображений безопасности полетов сможет вернуться к работе только после окончания спецоперации, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире.
Аэропорт Симферополя до конца СВО открыт не будет, в силу, понятно, причин, связанных с безопасностью полетов, в первую очередь.
Он выразил мнение, что до начала курортного сезона произойдут положительные изменения на линии боевого соприкосновения.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.