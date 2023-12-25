Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Самаре ввели особый противопожарный режим в новогодние праздники

Ограничения на использование пиротехники будут действовать в Самаре до 21 января.
Источник: Комсомольская правда

Администрация города Самары объявила о введении особого противопожарного режима, который будет действовать с 25 декабря по 21 января 2024 года. Такие меры призваны уменьшить риск возгорания в период повышенного использования пиротехники во время новогодних и рождественских праздников. Соответствующее постановление опубликовали на сайте мэрии.

В областной столице вводят запрет на использование пиротехнических изделий, относящихся к высоким классам опасности. Среди такой пиротехники — салюты, ракеты и фестивальные шары и другие.

Их запуск теперь недопустим в зонах общего пользования, на открытых автостоянках, в лесах, лесопарковых зонах и других местах, прилегающих к жилым домам и общественным учреждениям.

Дополнительно пожарные службы города усилят контроль за соблюдением противопожарного режима. В рамках особых мер будут организованы инструктажи среди работников организаций и предприятий. Правоохранительные органы будут отслеживать и пресекать незаконную продажу пиротехники.

праздники