В Самаре ввели особый противопожарный режим в новогодние праздники

Администрация города Самары объявила о введении особого противопожарного режима, который будет действовать с 25 декабря по 21 января 2024 года. Такие меры призваны уменьшить риск возгорания в период повышенного использования пиротехники во время новогодних и рождественских праздников. Соответствующее постановление опубликовали на сайте мэрии.
Их запуск теперь недопустим в зонах общего пользования, на открытых автостоянках, в лесах, лесопарковых зонах и других местах, прилегающих к жилым домам и общественным учреждениям.
Дополнительно пожарные службы города усилят контроль за соблюдением противопожарного режима. В рамках особых мер будут организованы инструктажи среди работников организаций и предприятий. Правоохранительные органы будут отслеживать и пресекать незаконную продажу пиротехники.