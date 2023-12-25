В Самаре ввели особый противопожарный режим в новогодние праздники

Администрация города Самары объявила о введении особого противопожарного режима, который будет действовать с 25 декабря по 21 января 2024 года. Такие меры призваны уменьшить риск возгорания в период повышенного использования пиротехники во время новогодних и рождественских праздников. Соответствующее постановление опубликовали на сайте мэрии.