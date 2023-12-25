Блогер из Новосибирска Евгеша поделилась рецептами новогодних салатов

В Новосибирске повар Евгения Романова, которая известна в соцсетях как кулинарный блогер Евгеша, поделилась рецептами новогодних салатов. Для них нужны простые продукты.
Издание Сиб.фм подготовило инструкции для хозяек.
Первый рецепт — салат-закуска с маринованными грибами. Потребуются картофель среднего размера (4 штуки), лук репчатый, оливки (1 банка), томаты черри (200 гр), маринованные грибы (300 гр).
Нужно очистить и нарезать картофель на крупные кубики, отварить в мундире. Лук порезать полукольцами и поместить в миску с картошкой. Дальше необходимо добавить маринованные грибы и оставить салат на 15 минут. После — томаты и оливки (по вкусу). Салат лучше подавать через 20 минут. Он рассчитан на четыре порции.
Второй салат — с морской капустой. Потребуется сама морская капуста (300 гр), морковь по-корейски (150 гр), отварное яйцо (6−7 штук), чеснок (1 зубчик), майонез. Все ингредиенты смешать и подать к столу.
Третье блюдо — салат Посейдон. Нужно взять отварную красную рыбу (250 гр), отварные яйца (3−4 штуки), половину головки репчатого лука, зелень и масло. Необходимо замариновать лук в двух столовых ложках уксуса с солью и сахаром.
Рыбе надо дать остыть, разобрать на крупные сегменты, убрав все кости. Смешать все ингредиенты, заправить маслом, поперчить и посолить по вкусу.
Четвертый салат для новогоднего стола — салат с курицей и черносливом. Потребуется 200 гр свежего огурца, куриное филе в отварном или запеченном виде (200 гр), маринованный лук (100 гр), отварные яйца (4 штуки), чернослив (100−150 гр), тертый сыр, майонез.
В первую очередь режем кубиками огурцы и выкладываем на дно миски. Затем куриное филе. Каждый слой нужно промазать майонезом. Следующие слои — маринованный лук, яйца и чернослив. Сверху посыпаем салат сыром.
Пятое блюдо — салат из пекинской капусты с курицей.
Ингредиенты: пекинская капуста (250 гр), болгарский перец (1 штука), томат (1 шт), свежий огурец (1 шт), филе бедра (100 гр). Соус смешиваем из майонеза (50 гр), сметаны (100 гр), чеснока, зелени, аджики и соли по вкусу.
Филе нужно поджарить на сухой сковороде (5−7 минут), овощи нарезаем тонкой соломкой, смешиваем все вместе и заправляем соусом.