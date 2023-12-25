Блогер из Новосибирска Евгеша поделилась рецептами новогодних салатов

Нужно очистить и нарезать картофель на крупные кубики, отварить в мундире. Лук порезать полукольцами и поместить в миску с картошкой. Дальше необходимо добавить маринованные грибы и оставить салат на 15 минут. После — томаты и оливки (по вкусу). Салат лучше подавать через 20 минут. Он рассчитан на четыре порции.