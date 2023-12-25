Почти половину краснодарцев не имеют новогоднего настроения

Ранее мы сообщали, что 48% жителей Кубани не рассчитывают на новогодние премии. Почти половину опрошенных признались, что их компании не планируют выплачивать премии и тринадцатую зарплату. 5% обычно получали выплаты, но в этом году их не будет.