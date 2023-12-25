На щепки и корм: как утилизировать новогоднюю елку в Москве

Традиционную новогоднюю акцию по сбору елок, сосен и пихт проведет и Московский зоопарк — с 28 декабря по 10 января. Правда, принять в ней участие смогут только компании, деревья от горожан принимать не будут. Это связано с тем, что украшенные дома елки могут быть опасны для животных, объяснила гендиректор зоосада Светлана Акулова.