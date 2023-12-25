В Челябинске запустят автобусы от ЧМК до ТРК «Родник»

ЧЕЛЯБИНСК, 25 декабря, ФедералПресс. В Челябинск до конца текущего года приедут 33 новых низкопольных автобуса. В начале 2024 года в город поступят еще 22 автобуса. Они будут курсировать по популярным маршрутам. Десяток автобусов-гармошек поедут дополнительно по маршрутам № 64 и № 4.