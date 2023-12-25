В Челябинске запустят автобусы от ЧМК до ТРК «Родник»

«В начале следующего года будет передача новых автобусов и для Челябинска, имею в виду автобусы особо большого класса, так называемые гармошки, — 10 единиц на 64-й и 4-й маршруты», — сообщил Алексей Текслер.
Автобусы усилят транспортное сообщение в том числе и на новом рейсе № 5. Десяток автобусов-гармошек поедут дополнительно по маршрутам № 64 и № 4.
Замминистра дорожного хозяйства и транспорта Александр Егоров отметил удобство новых моделей. Эти автобус относятся к среднему классу вместимости. Задняя площадка завышена. Транспорт оснащен двумя низкопольными входами.
Так, маршруты от АМЗ до ЧМЗ, а также от ЧМЗ до ТРК «Родник» дополнят новыми моделями.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в Челябинске между ГКБ № 9 и Парковым-2 начал курсировать новый автобус № 11.