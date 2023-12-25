Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Казани в новогоднюю ночь

(Город Казань KZN.RU, 25 декабря). В Казани в новогоднюю ночь прогнозируется относительно теплая погода с небольшими осадками. Об этом порталу KZN.RU сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Жителей Татарстана ждет мягкая погода, немного похолоднее будет в восточной части республики. В Казани в новогоднюю часть ожидается температура 0…-3 градуса, мягкий снежок», — сказал Александр Шувалов.
Относительно теплая погода, по его словам, в столице продержится до первых чисел января.