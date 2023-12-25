Заработок авторов VK в 2023 году вырос на 37%

В социальной сети авторы также получают от просматривающих их контент пользователей денежное вознаграждение в виде донатов. Количество людей, поддерживающих производителей контента, в 2023 году увеличилось на 56%. А число сообществ, подключенных к VK Donut, выросло в два раза. Самыми привлекательными группами для донатов стали: манга, аниме, к-pop, дети и родители, творчество, приложения и игры. В целом сумма денежного вознаграждения составила 780 миллионов рублей.