Заработок авторов VK в 2023 году вырос на 37%

В начале 2023 года социальная сеть ВКонтакте представила новый кабинет выплат, через который авторы контента могут получать деньги напрямую. Более полугода создателям различных материалов в VK начислялось повышенное вознаграждение, равноценное налогам на профессиональный доход. В связи с этими изменениями у пользователей, занимающихся публикациями, сумма материального вознаграждения выросла на 37% и составила в общем 5,5 миллиарда рублей.
VK весной обновила партнерскую программу, из-за чего появились новые критерии, позволяющие сообществам получать больше поддержки. Также участники начали получать экспертные рекомендации о создании и продвижении контента.
В социальной сети авторы также получают от просматривающих их контент пользователей денежное вознаграждение в виде донатов. Количество людей, поддерживающих производителей контента, в 2023 году увеличилось на 56%. А число сообществ, подключенных к VK Donut, выросло в два раза. Самыми привлекательными группами для донатов стали: манга, аниме, к-pop, дети и родители, творчество, приложения и игры. В целом сумма денежного вознаграждения составила 780 миллионов рублей.
Помимо прочего социальная сеть ВКонтакте улучшила систему рекомендаций друзей. 13 марта был зафиксирован рекорд года: в этот день образовалось более 8,6 млн пар друзей. В среднем за год у пользователей стало на 11 друзей больше.
С итогами года по музыке, мемам и другим темам можно ознакомиться в специальном разделе vk.com/2023.