В Кузбассе появятся первые объекты Центра подготовки шахтёров и спасателей

В 2024 году в регионе начнёт работать Центр подготовки шахтёров и горноспасателей, о чём сообщает правительство Кузбасса. Учебно-тренировочный корпус, технологический модуль и общежитие находятся в 90−95% степени готовности.
«В Новокузнецке возводят Национальный аэромобильный центр подготовки шахтёров и горноспасателей. Он позволит создать новую систему профессиональной подготовки горноспасателей, а также обучать шахтёров правилам и практическим навыкам поведения в чрезвычайных ситуациях. Это поможет повысить уровень безопасности. Горноспасатели и шахтёры будут приезжать на обучение со всей страны», — отметил глава области.
Губернатор также сообщил, что в правительстве регулярно проводятся совещания по промышленной безопасности. На своей пятничной пресс-конференции он рассказывал, что промышленный травматизм в Кемеровской области уменьшился после ЧП на Листвяжной, так как шахтёры теперь принимают «клятву шахтёра» — в ней сказано, что сотрудники ни при каких обстоятельствах не должны нарушать правила безопасности, а если нарушили, должны сообщить об этом.