В Кузбассе появятся первые объекты Центра подготовки шахтёров и спасателей

Губернатор также сообщил, что в правительстве регулярно проводятся совещания по промышленной безопасности. На своей пятничной пресс-конференции он рассказывал, что промышленный травматизм в Кемеровской области уменьшился после ЧП на Листвяжной, так как шахтёры теперь принимают «клятву шахтёра» — в ней сказано, что сотрудники ни при каких обстоятельствах не должны нарушать правила безопасности, а если нарушили, должны сообщить об этом.