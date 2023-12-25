Нижегородский ЗАГС назвал красивые даты для бракосочетания в 2024 году

Более двух тысяч нижегородских пар забронировали «красивые» даты для бракосочетания в 2024 году. Об этом сообщила руководитель Главного Управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова во время онлайн-конференции 25 декабря.
— В 2024 так называемыми красивыми датами являются 24 августа, 27 июля, 8 августа, а также Красная горка 12 мая, день памяти святых благоверных князя Димитрия Донского и его супруги княгини Евдокии 1 июня и День семьи, любви и верности 8 июля, — отметила Ольга Краснова.
Подать заявление можно как очно в органах ЗАГС, так и через портал Госуслуг. На сайте можно выбрать время, ознакомиться с интерьерами ЗАГСов и оплатить госпошлину.
Красивые запоминающиеся даты всегда пользовались особой популярностью у молодоженов. Так, например, 23 июня 2023 года в Нижегородской области заключили брак более 270 пар, а 23 августа того же года — 230 пар.