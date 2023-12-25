Парк Галицкого в Краснодаре украсили к Новому году

Парк «Краснодар» украсили новогодним декором, сообщает пресс-служба парка.
Светящиеся гирлянды появились на деревьях в парке, а также на воротах Японского сада. На фасаде стадиона «быков» также зажгли композицию из шаров.
Напомним, за народным домом Коминка в Японском саду появилась новая зеленая зона. На декоративных холмах высадили вечнозеленые деревья, а также японский клен. Посадили лиственницу, сосны горные, можжевельники, ели, а еще азалии. Старинный японский дом — деревянное строение для встречи важных гостей. Традиционно в доме Коминка располагалась просторная гостиная.
Ранее мы сообщали, ранее в парке «Краснодар» установили новый арт-объект «Парад планет». Светящаяся конструкция украсила крышу энергоцентра. Всего в композицию входят девять больших объектов и 354 «звезды».