Парк Галицкого в Краснодаре украсили к Новому году

Напомним, за народным домом Коминка в Японском саду появилась новая зеленая зона. На декоративных холмах высадили вечнозеленые деревья, а также японский клен. Посадили лиственницу, сосны горные, можжевельники, ели, а еще азалии. Старинный японский дом — деревянное строение для встречи важных гостей. Традиционно в доме Коминка располагалась просторная гостиная.