«Очень интересно»: мэрия Уфы показала, что находится в юртах этнодеревни

«Этот участок многих предпринимателей интересовал, но мы решили, что место знаковое и его нужно использовать для чего-то особенного. Тут будут гулять туристы, гости Уфы и республики. На мой взгляд, получилось очень интересно. Этнодеревня будет работать круглый год. Летом тематика поменяется. Возможно, организуем здесь цветочный фестиваль», — сказал Мавлиев.