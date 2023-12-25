«Очень интересно»: мэрия Уфы показала, что находится в юртах этнодеревни

Напомним, новое пространство находится на пересечении улиц Чернышевского и Карима. Как рассказали в мэрии, в расположенных там юртах представлены экспозиции башкирских производителей с едой, авторской одеждой, ремесленными изделиями и сувенирами. Ратмир Мавлиев заявил, что проект получился интересным.
«Этот участок многих предпринимателей интересовал, но мы решили, что место знаковое и его нужно использовать для чего-то особенного. Тут будут гулять туристы, гости Уфы и республики. На мой взгляд, получилось очень интересно. Этнодеревня будет работать круглый год. Летом тематика поменяется. Возможно, организуем здесь цветочный фестиваль», — сказал Мавлиев.