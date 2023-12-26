Малышка весом почти 6 килограммов родилась в Ленобласти

Крупная малышка родилась в Ленинградской области. Девочка появилась на свет в роддоме Выборгского района. Вес новорожденной составил 5,7 килограмма. А рост девочки по имени София достиг 59 сантиметров. Родителей поздравили с рождением девочки-богатыря. Об этом сообщает пресс-служба Управления ЗАГС Ленинградской области.
— Управление ЗАГС администрации «Выборгский район» Ленинградской области торжественно вручили свидетельство, подарок и медаль, пожелали мамочке Юлии Васильевне и ее новорожденной крепкого здоровья! Поздравляем! — говорится в сообщении регионального ведомства.
Напомним, недавно стало известно, что Петербург стал лидером регионов по качеству жизни. Северная столица набрала более 82,5 баллов в рейтинге из 100 возможных. Город оказался на второй строчке рейтинга, уступив Москве, которая набрала на два балла больше.