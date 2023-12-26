Малышка весом почти 6 килограммов родилась в Ленобласти

Напомним, недавно стало известно, что Петербург стал лидером регионов по качеству жизни. Северная столица набрала более 82,5 баллов в рейтинге из 100 возможных. Город оказался на второй строчке рейтинга, уступив Москве, которая набрала на два балла больше.